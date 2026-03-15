Используемая ВСУ инфраструктура пострадала от дронов и ракет ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Российские военные нанесли удары по украинской энергетической инфраструктуре, снабжающей ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Для этого использовались БПЛА, ракеты, артиллерия и авиация.

Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — говорится в сообщении.

Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в семи областях Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сирены звучали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

Также сообщалось, что Украина приступила к разработке собственной системы противовоздушной обороны, которая будет напоминать израильский «Железный купол». Как сообщил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, полностью закрыть небо страны дорогими комплексами вроде Patriot или IRIS-T невозможно, поэтому нужен свой вариант.