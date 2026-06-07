Пашинян заявил о желании посетить Москву и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается поехать в Москву, Вашингтон и Брюссель, а также выразил надежду на участие в саммите Европейского политического сообщества в Баку, передает Telegram-канал Haqqin.az. Он подчеркнул, что республика намерена полноценно развивать свои международные отношения. Помимо этого, премьер назвал «искусственными» разговоры о напряженности в отношениях Армении с Россией.

Я поеду и в Москву, и в Вашингтон, и в Брюссель. Я уже говорил, что надеюсь получить возможность принять участие и в саммите Европейского политического сообщества в Баку. Мы намерены полноценно развивать наши международные отношения, — сказал Пашинян.

Ранее глава сети PolitRUS Виталий Арьков заявил, что Пашинян усиливает давление на оппозицию перед выборами 7 июня. Он отметил, что рейтинг премьер-министра без административного ресурса не позволит победить. Данные штаба «Гражданского договора» показывают, что в честных выборах у Пашиняна мало шансов на большинство мест. Арьков связал это с арестами лидеров оппозиции, давлением на церковь и препятствиями для голосования.