Дроны ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, сбито более 15 БПЛА

Дроны ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, сбито более 15 БПЛА

В Таганрогском заливе четыре судна различного назначения подверглись атаке беспилотников, сбито 15 БПЛА сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, суда получили незначительные повреждения, среди них оказался танкер, который перевозил метанол, но угрозы разлива или утечки вещества нет.

Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения, — сообщил губернатор.

В результате атаки погиб человек. По данным властей, жертвой стал матрос технического судна. Пострадавших среди других людей нет. Юрий Слюсарь выразил соболезнования семье и близким погибшего. Губернатор также сообщил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Ранее над Запорожской областью зафиксировали высокую активность беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. На территории области работает противовоздушная оборона.