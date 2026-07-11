Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 06:37

Дроны ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, сбито более 15 БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Таганрогском заливе четыре судна различного назначения подверглись атаке беспилотников, сбито 15 БПЛА сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, суда получили незначительные повреждения, среди них оказался танкер, который перевозил метанол, но угрозы разлива или утечки вещества нет.

Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения, — сообщил губернатор.

В результате атаки погиб человек. По данным властей, жертвой стал матрос технического судна. Пострадавших среди других людей нет. Юрий Слюсарь выразил соболезнования семье и близким погибшего. Губернатор также сообщил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Ранее над Запорожской областью зафиксировали высокую активность беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. На территории области работает противовоздушная оборона.

Регионы
Россия
Ростовская область
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Небензя раскрыл, как остановить героизацию нацистов
Украину назвали «гигантской печью» и виновницей краха НАТО
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.