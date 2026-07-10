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10 июля 2026 в 23:44

Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. На территории области работает противовоздушная оборона.

Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

До этого региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате происшествия никто не пострадал. Также в Ярославской области перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА.

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Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
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