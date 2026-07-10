В Ярославле временно перекрыли выезд в Москву из-за дронов ВСУ В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли выезд в сторону Москвы

Ярославская область подверглась атаке БПЛА, сообщил в МАКСе губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, в целях безопасности было принято решение временно перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал Евраев.

Глава региона призвал жителей отказаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах либо воспользоваться альтернативными маршрутами. Евраев также сообщил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

До этого региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате происшествия никто не пострадал.