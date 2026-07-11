Николаю Патрушеву — 75: как спасал РФ от террора и заслужил доверие Путина

11 июля свой 75-й день рождения отмечает Николай Патрушев — помощник президента и председатель Морской коллегии России. Он стоит на страже интересов родины уже более полувека: именно под его руководством ФСБ удалось окончательно пресечь деятельность террористов на Северном Кавказе и фактически спасти страну от распада. Как складывалась карьера Патрушева и что он говорит о противостоянии Запада с Россией — в материале NEWS.ru.

Биография Николая Патрушева

Николай Платонович Патрушев родился в 1951 году в Ленинграде. Его отец был военным моряком, ветераном Великой Отечественной войны. Мать пережила блокаду, в военный период работала в госпитале медсестрой.

После школы Патрушев поступил на приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института, где в 1974 году получил диплом инженера-механика. После вуза попал на высшие курсы КГБ СССР в Минске. Тогда же начал работать в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области, где познакомился с Владимиром Путиным.

В 1990 году его перевели в Карелию — там Патрушев вскоре возглавил региональное Министерство безопасности, а затем и управление Федеральной службы контрразведки. В 1994-м перевелся в Москву — в центральный аппарат ведомства, где стал руководителем управления собственной безопасности и управления департамента по организационно-кадровой работе.

В ФСБ работал до 1998 года, после чего на несколько месяцев перешел в администрацию президента России. Однако уже вскоре Патрушев вернулся на службу в органы: сначала стал замдиректора ФСБ, а затем и вовсе возглавил ведомство, которым руководил до 2008-го.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru отметил, что более подходящей кандидатуры на пост главы ФСБ тогда представить было невозможно.

«Патрушев очень многое сделал для восстановления тех функций органов госбезопасности, которые были потеряны при Борисе Ельцине. И на сегодняшний момент он продолжает ту линию, которую ведет наш президент. Так что я думаю — Путин тогда реально попал в точку с назначением», — подчеркнул он.

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в свою очередь отметил, что в своей карьере не раз сталкивался с Патрушевым по самым разным вопросам и видел, как он решает множество самых сложных задач.

«Я видел, как Патрушев в тот период работал, и могу сказать, что он и его сотрудники делали все максимально возможное для защиты нашей Родины и ее интересов», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин с супругой Людмилой и директор ФСБ Николай Патрушев Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Как Патрушев боролся с террористами

В начале 2000-х одним из самых сложных вызовов для российских силовых структур стала активность боевиков на Северном Кавказе. Как вспоминал много лет спустя сам Николай Платонович, к началу нового тысячелетия РФ преодолела сложнейший период, угрожавший ей распадом. При этом практически вся Европа пестовала террористов, стремившихся разрушить страну.

С 2001-го руководство контртеррористическими операциями на Северном Кавказе полностью осуществлялось ФСБ.

«Но и до этого момента без нашего ведомства нельзя было представить себе никаких операций в этом регионе. И зачастую именно органы государственной безопасности вносили решающий вклад в успех той или иной операции. В качестве примера приведу освобождение от террористов Гудермеса. Военные тогда предлагали штурм, но в итоге был принят именно план ФСБ, и город был очищен от бандитов без единого выстрела, удалось избежать многочисленных жертв, спасти Гудермес от разрушения», — рассказывал Патрушев.

Ни одна операция по ликвидации главарей бандформирований не проходила без участия Центра спецназначения ФСБ. Именно на его счету уничтожение Аслана Масхадова, через которого шло финансирование террористов со стороны иностранных спецслужб, а также «полевых командиров» боевиков — Хаттаба и Шамиля Басаева. Их ликвидация позволила начать переговоры, которые привели к сдаче и разоружению остальных участников чеченских банд.

По словам Михайлова, Патрушев в тот момент работал фактически в авральном режиме.

«Была активность террористов на Северном Кавказе, было давление иностранных спецслужб с целью не просто проведения каких-то операций против нас, а с целью дестабилизации всей жизни в России и разрушения самой структуры нашего государства. Это была непростая жизнь, и противодействие этим угрозам требовало постоянной и очень напряженной работы», — сказал он.

Директор ФСБ РФ Николай Патрушев в Курганском пограничном институте ФСБ РФ, куда он прибыл после совещания с территориальными руководителями антитеррористических комиссий в Кургане Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости

Что Патрушев говорит о России и Западе

С 1998 года Патрушев был постоянным членом Совета безопасности России. Однако после того, как президентский пост в 2008-м занял Дмитрий Медведев, экс-глава ФСБ получил должность секретаря Совбеза. Его полномочия на этом посту подтверждались несколько раз: именно Патрушев занимал его дольше всех в современной истории РФ — вплоть до мая 2024 года.

Председательство Патрушева пришлось на период охлаждения отношений России с Западом, а затем и перехода к открытому противостоянию. Секретарь СБ открыто критиковал политику оппонентов РФ и не раз обличал их стремление усугубить ситуацию на Украине.

Например, весной 2023 года Патрушев сообщил, что Запад использует для борьбы с Россией террористические и экстремистские организации, а также пытается внушить страх ее населению и подорвать конституционные устои государства. В то же время Украину, по его словам, «партнеры» превратили в один большой военный лагерь, при помощи которого хотят добиться «поражения РФ на поле боя и ее дальнейшего расчленения».

В 2024-м Патрушев покинул пост секретаря Совбеза и был назначен помощником президента, а затем и председателем Морской коллегии России. На обоих постах он успешно работает и сейчас.

В интервью он не исключал, что в конечном итоге Украина как государство прекратит свое существование. При этом истинными поджигателями конфликта с Россией Патрушев считает страны Европы, которая постепенно движется к возрождению фашизма и ставит своей целью полное уничтожение славян.

«По сути, сейчас европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать из Евросоюза этакий четвертый рейх», — отмечал он в 2026 году.

Николай Патрушев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

По мнению председателя Морской коллегии РФ, если внешнеполитический курс Евросоюза не изменится, то для Старого Света реализуется самый пессимистичный сценарий.

«Либо найдутся [прагматичные политики], либо Европа придет к катастрофе. Пока что события развиваются по второму сценарию, причем некоторым европейским странам прямо-таки неймется. Может быть, я скажу несколько грубо, но когда я наблюдаю за тем, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление», — заметил Патрушев.

Гончаров обратил внимание на важное личное качество Патрушева, которое остается с ним в любой ситуации.

«Он всегда внутренне собран, его рекомендации всегда точны и полезны. Прежде чем что-то приказать или посоветовать, он всегда глубоко осмысливает предмет или тему. А самое важное — его спокойствие. Когда мы видим его в выступлениях по телевизору, складывается впечатление, что этот человек невозмутим в любой ситуации. Это и помогло ему очень успешно решать задачи по охране безопасности нашего государства», — заключил ветеран «Альфы».

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