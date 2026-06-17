В правительстве рассказали о развитии атомной энергетики на Дальнем Востоке Министр Чекунков анонсировал появление двух АЭС в Хабаровском крае и Приморье

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о планах построить две атомные электростанции в Дальневосточном федеральном округе до 2036 года, передает корреспондент NEWS.ru. Это заявление прозвучало в ходе итогового заседания коллегии министерства.

По поручению президента разработана и в этом году будет принята новая стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года, которая должна обеспечить запуск нового экономического цикла. Прежде всего, с учетом больших технологических трендов, которые сейчас определяют вектор развития всего мира. Это не просто создание новой энергетики, а создание новых атомных станций, которые уже запланированы в Хабаровском крае и в Приморье, — сказал Чекунков.

Он также отметил, что в ДВО и Арктике планируется создание принципиально новых производств в области радиоэлектроники, робототехники, беспилотных систем и биотехнологий. Эти проекты будут реализовываться по единым планам с учетом транспортной и социальной сфер.

Ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что до 2030 года в арктических регионах России планируется построить до 500 новых объектов. По его словам, финансирование на эти цели запланировано в размере 2,9 трлн рублей.