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17 июня 2026 в 11:35

В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона

Трутнев: в Арктике построят более 500 новых объектов до 2030 года

Город Анадырь Город Анадырь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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До 2030 года в арктических регионах России планируется построить до 500 новых объектов, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В ходе мероприятия он также вручил награды отличившимся сотрудникам ведомства, передает корреспондент NEWS.ru.

Планы развития арктического региона утверждены до 2030 года. Запланировано строительство более 500 различных объектов, финансирование запланировано в размере 2.9 трлн рублей, — сказал Трутнев.

Ранее руководитель экспедиции «Арктический плавучий университет», директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров заявил, что данный регион остается одним из ключевых факторов технологического развития и стимулирует появление новых решений в самых разных сферах. По его словам, освоение северных территорий и сегодня остается сложной задачей, которая требует создания специальных технологий и материалов.

Прежде еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил, что Евросоюз намерен этой осенью принять новую стратегию по Арктике. По его словам, к этому ЕС подталкивает боязнь остаться «не у дел» в регионе.

Власть
Юрий Трутнев
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Арктика
Андрей Гайнутдинов
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