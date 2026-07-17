Раскрыто число стран-участниц Восточного экономического форума

Участие в Восточном экономическом форуме в 2026 году, предварительно, примут 75 стран, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, которые передает РИА Новости, планируется подписать 385 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

В прошлом году на десятом ВЭФ было 75 стран. <…> У нас есть ощущение, что количество гостей будет таким же. Мы планируем заключить 385 соглашений на сегодняшний день на общую сумму 6,5 трлн, — отметил он.

Ранее сообщалось, что на площадке Дальневосточного федерального университета в рамках ВЭФ, который пройдет с 1 по 4 сентября, обсудят создание Восточного финансового центра. В частности, собравшиеся поговорят о перспективах принятия соответствующего закона и роли ВФЦ в привлечении инвестиций.

До этого на сайте ВЭФ была обнародована структура деловой программы форума. Основной акцент в этом году будет сделан на теме «Дальний Восток — развитие во благо людей». В рамках ВЭФ также состоятся Форум креативных индустрий и Молодежный форум «День будущего».