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17 июля 2026 в 10:07

Создание Восточного финансового центра обсудят в рамках ВЭФ-2026

Фото: Фонд Росконгресс
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На площадке Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума, который состоится с 1 по 4 сентября, обсудят создание Восточного финансового центра. В частности, собравшиеся поговорят о перспективах принятия соответствующего закона и роли ВФЦ в привлечении инвестиций. Форум организует Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

​Предлагаемые механизмы Восточного финансового центра обеспечат удобный доступ для широкого круга инвесторов к инвестиционным возможностям Дальнего Востока и Арктики. Макрорегион получит новые предприятия, рабочие места и налоги, а инвесторы — стабильную долгосрочную доходность, защищенную от рисков недружественных действий, — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

При поддержке Минфина и Минвостокразвития Фонд «Кристалл роста» и Восточная биржа подготовили проект закона «О Восточном финансовом центре» на основе мировых практик регулирования финансовых центров. Документ устанавливает специальный правовой режим на острове Русский для повышения конкурентоспособности российского рынка капитала и создания современной финансовой инфраструктуры для привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

Законопроект предусматривает прямой доступ иностранных инвесторов к российским финансовым инструментам через иностранные брокерские и банковские организации, а также впервые вводит двухуровневую систему защиты инвестиций — одновременно российским законодательством и международными соглашениями. Российские активы смогут обращаться в классической форме, в виде инвестиционных фондов или в токенизированном виде, что позволит инвесторам выбирать наиболее удобный способ вложений.

Главной темой ВЭФ-2026 станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». Программа мероприятий охватывает пять ключевых направлений: «Жизнь и работа на Дальнем Востоке», «Методы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток как центр международного сотрудничества», «Современные технологии и перспективы», «Логистика и развитие инфраструктуры для экономического роста».

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