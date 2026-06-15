Европа снова участвует в уничтожении славянского населения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». На этот раз она делает это руками украинских неонацистов, уточнил он.

Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов, — сказал Патрушев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации, суверенные государства и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских беспилотников на поезда в Крыму. Она подчеркнула, что «молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине».

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал за террористические удары по мирным объектам России. Он подчеркнул, что украинские неонацисты умышленно бьют по больницам, школам и жилым домам, параллельно возводя в ранг героев пособников гитлеровской Германии.