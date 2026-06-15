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15 июня 2026 в 17:10

Патрушев обвинил Европу в стремлении уничтожить славян

Патрушев: Европа сознательно участвует в уничтожении славян руками Киева

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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Европа снова участвует в уничтожении славянского населения, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». На этот раз она делает это руками украинских неонацистов, уточнил он.

Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов, — сказал Патрушев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации, суверенные государства и независимые СМИ осудить теракты Киева после атак украинских беспилотников на поезда в Крыму. Она подчеркнула, что «молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине».

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал за террористические удары по мирным объектам России. Он подчеркнул, что украинские неонацисты умышленно бьют по больницам, школам и жилым домам, параллельно возводя в ранг героев пособников гитлеровской Германии.

Власть
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Украина
Николай Патрушев
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