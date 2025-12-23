Патрушев в двух словах охарактеризовал Россию как торгового партнера Патрушев: Россия экспортирует зерновые на уровне 55 млн тонн

Россия экспортирует зерновых на уровне 53–55 миллионов тонн по итогам 2025 года, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев «Известиям». Он подчеркнул, что Москва — надежный торговый партнер.

Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53–55 миллионов тонн, что соответствует средним значениям за пять лет. Россия — надежный торговый партнер, и свои обязательства мы всегда выполняем, — заявил он.

Ранее Bloomberg и Reuters сообщали, что Россия отправила в Китай партию сжиженного природного газа с терминала, который находится под американскими санкциями. Агентства фиксируют первую такую поставку после включения объекта в санкционный список OFAC в январе 2025 года.

До этого выяснилось, что Россия по итогам года может войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров свинины. Сейчас список лидеров включает США, Европейский союз, Бразилию, Канаду и Чили. За первые 10 месяцев года Россия уже отправила за рубеж более 324 тыс. тонн продукции свиноводства. Основные импортеры российской свинины — Белоруссия, Вьетнам, КНР, Армения и Казахстан