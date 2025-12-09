В России рассказали про ситуацию с красной икрой на праздники

В России рассказали про ситуацию с красной икрой на праздники Патрушев: россияне не столкнутся с нехваткой красной икры на Новый год

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заверил, что дефицита красной икры в стране на новогодние праздники не предвидится. По его словам, которые передает РИА Новости, каждый регион России полностью обеспечен поставками деликатеса.

В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем, — заявил политик.

Ранее доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина рассказала, что для покупки красной икры рекомендуется выбирать стеклянные банки. Причина кроется в том, что этот материал считается самым надежным и безопасным.

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что красная икра имеет короткий срок хранения и ее качество может ухудшиться из-за неправильной заморозки. В качестве альтернативы специалист рекомендует покупать уже замороженную икру в магазинах, где она хранится с соблюдением всех необходимых условий.

Кроме того, излюбленные россиянами деликатесы — икра и красная рыба — перед новогодними праздниками могут подорожать в рознице на 5–7%. Как отмечает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, несмотря на то что абсолютные ценовые показатели могут превысить указанные уровни, темпы их роста будут все же ниже рекордных прошлогодних значений.