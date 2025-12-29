Новый год — 2026
Популярная курортная страна массово разворачивает россиян на границе

Таиланд принял решение пускать россиян в страну только по воздуху

Российских граждан не пускают в Таиланд при пересечении сухопутных границ, передает Telegram-канал Baza. По информации авторов, попасть на курорт можно только по воздуху.

О соответствующей проблеме сообщил блогер из Петербурга Павел — он жил две недели в Камбодже, а затем хотел посетить Бангкок. В итоге на лаосской стороне границы его и других граждан, не являющихся жителями Юго-Восточной Азии, отправили на дополнительную проверку, отметили на канале.

По словам молодого человека, в итоге ему отказали во въезде из-за российского гражданства. Пограничники пояснили, что якобы из-за нового закона россияне и украинцы могут посетить Таиланд только по воздуху.

Ранее Интерпол задержал бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Дмитрия Назарца. Он скрывался на Пхукете после того, как стал фигурантом дела о контрабанде леса на 637 млн рублей. При нем нашли два загранпаспорта Вануату с его фотографией, оформленные на разные имена. Во время проверки документов в общественном месте Назарец попытался убежать, но полиция задержала его и доставила в отделение.

