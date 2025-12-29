Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян

Россиянам, прибывающим в Таиланд по пакетным готовым турам, практически не грозит отказ во въезде в королевство, заявила 360.ru эксперт по туризму Виктория Худаева. Такая проблема может возникнуть у самостоятельных путешественников.

Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников. Однако при наличии документов, обратных билетов, бронирования гостиницы проблем, как правило, не возникает, — высказалась Худаева.

Ранее блогер Павел Викулов рассказал, что его не пустили через сухопутную границу Таиланда из-за конфликта королевства с Камбоджей. Пограничники развернули россиянина, сославшись на ужесточение правил въезда. Ему объяснили, что теперь граждане РФ могут попасть в страну только воздушным путем.