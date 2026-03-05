«Надо быть красивой»: Путин пошутил об обязанностях женщин Путин пошутил о семейных обязанностях женщин на встрече к 8 Марта

Президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном к Международному женскому дню, в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин, передает пресс-служба Кремля. Он отметил, что в заботе и внимании нуждаются и дети, и мужья.

Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, и в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети, — сказал Путин.

Ранее глава государства поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Путин пожелал всего самого доброго, личного счастья и производственных успехов. Глава государства побеседовал с представительницами различных профессий, включая инженеров, военных, медиков и военкоров.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко пообещал женщинам отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит. По словам главы государства, на обидчиков можно даже пожаловаться в TikTok, где он регулярно просматривает контент.