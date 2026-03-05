Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести меры по сохранению репродуктивного здоровья военнослужащих в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи главы государства с женщинами различных профессий. Инициативу озвучила капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода Юлия Муллагалиева.

Полностью с этим согласен. Условия, в которых ребята воюют, несут службу — они очень суровые. Это понятно. Спят на земле — это тяжелая работа. Кроме всего прочего, что это опасно для жизни и здоровья. Это еще и тяжелая работа, — отметил он.

Российский лидер пообещал лично изучить предлагаемые меры и перенаправить их в Министерство здравоохранения для дальнейшей проработки.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что в РФ следует установить единый стандарт выплат для военнослужащих, участвующих в спецоперации. По его словам, вознаграждение за подвиг не должно зависеть от места жительства.