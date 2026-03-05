Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:01

Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО

Путин призвал разработать меры по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО

Встреча по случаю Международного женского дня Встреча по случаю Международного женского дня Фото: kremlin.ru/Пелагия Тихонова, РИА «Новости»
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести меры по сохранению репродуктивного здоровья военнослужащих в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи главы государства с женщинами различных профессий. Инициативу озвучила капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода Юлия Муллагалиева.

Полностью с этим согласен. Условия, в которых ребята воюют, несут службу — они очень суровые. Это понятно. Спят на земле — это тяжелая работа. Кроме всего прочего, что это опасно для жизни и здоровья. Это еще и тяжелая работа, — отметил он.

Российский лидер пообещал лично изучить предлагаемые меры и перенаправить их в Министерство здравоохранения для дальнейшей проработки.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что в РФ следует установить единый стандарт выплат для военнослужащих, участвующих в спецоперации. По его словам, вознаграждение за подвиг не должно зависеть от места жительства.

Владимир Путин
бойцы
СВО
здоровье
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
Экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински осудили на 22 года
ИИ массово оставляет американцев без работы
Нарышкин заявил о невозможности партнерства России и Запада
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.