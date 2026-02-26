В России предложили ввести единые выплаты для бойцов СВО

В России следует установить единый стандарт выплат для военнослужащих, участвующих в спецоперации, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, вознаграждение за подвиг не должно зависеть от места жительства.

Когда человек делает шаг навстречу подвигу, подписывает контракт с Министерством обороны или вступает в добровольческое подразделение, это является жертвенным актом, который не имеет региональной принадлежности. Подвиги бойцов из Брянска, Москвы, Сибири или Урала в окопе под обстрелом весят одинаково. Перед лицом вечности и перед лицом врага нет «богатых» или «бедных» регионов. Моя твердая позиция как православного христианина и общественного деятеля: система поощрений, выплат и гарантий семьям погибших должна быть строго унифицирована на федеральном уровне, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что крайне тревожно наблюдать, как некоторые военнослужащие стремятся найти наиболее привлекательные условия для подписания контракта, ориентируясь на размеры «подъемных» или широту пакета льгот. По мнению зампреда ВРНС, служба не может сводиться к рыночным отношениям, и страна не должна быть сегментирована на зоны с различным «достоинством».

Недопустимо, чтобы земная оценка подвига — система выплат, поощрений и социальных льгот — зависела от места прописки или штампа в паспорте. Боец должен знать, что его родина обеспечила ему равные условия независимо от того, где он был призван. Семья военнослужащего должна получать одинаковую поддержку и в столице, и в самом отдаленном поселке. Государство должно выступать как монолитный гарант, исключая необходимость внутренней миграции ради лучших условий контракта, — резюмировал Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2026 году в регионе продолжат действовать 36 мер поддержки для участников СВО. По его словам, бойцам помогают адаптироваться к гражданской жизни, найти работу, освоить новые специальности и получить различные выплаты.