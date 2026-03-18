Марочко раскрыл детали прорыва российских войск в ДНР

Российские военные продолжают улучшать тактические позиции на Донецком направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, за несколько суток бойцам удалось вклиниться в оборону противника более чем на километр в районе населенного пункта Гришино. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ходе активных освободительных действий в районе населенного пункта Родинское наши военнослужащие улучшили тактическое положение и заняли новые рубежи и позиции. Также ВС РФ расширили зону контроля в районе Гришино: на этом участке за несколько суток удалось вклиниться в оборону противника более чем на один километр, — сообщил он.

Ранее Марочко заявил, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого военкор Александр Коц отметил, что освобождение села Каленики в ДНР позволит артиллерии и операторам БПЛА России наносить удары по ВСУ на территории Славянска. По его словам, теперь солдаты РФ смогут продвигаться из указанного населенного пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 километрах от Краматорска.