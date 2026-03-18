Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 09:59

Марочко раскрыл детали прорыва российских войск в ДНР

Марочко: российские военные продвинулись более чем на километр у Гришино в ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные продолжают улучшать тактические позиции на Донецком направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, за несколько суток бойцам удалось вклиниться в оборону противника более чем на километр в районе населенного пункта Гришино. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ходе активных освободительных действий в районе населенного пункта Родинское наши военнослужащие улучшили тактическое положение и заняли новые рубежи и позиции. Также ВС РФ расширили зону контроля в районе Гришино: на этом участке за несколько суток удалось вклиниться в оборону противника более чем на один километр, — сообщил он.

Ранее Марочко заявил, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого военкор Александр Коц отметил, что освобождение села Каленики в ДНР позволит артиллерии и операторам БПЛА России наносить удары по ВСУ на территории Славянска. По его словам, теперь солдаты РФ смогут продвигаться из указанного населенного пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 километрах от Краматорска.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Юноша случайно стал миллионером по дороге на работу
«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин
Стало известно, как иранцы встретили новость о гибели Лариджани
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.