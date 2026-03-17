Военкор Коц объяснил значимость освобождения Калеников в ДНР

Освобождение села Каленики в ДНР позволит артиллерии и операторам БПЛА России наносить удары по ВСУ на территории Славянска, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, теперь солдаты РФ смогут продвигаться из указанного населенного пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.

Освобождение села позволяет выдвинуть вперед артиллерию и расчеты дронов, чтобы наносить удары по позициям ВСУ непосредственно в городе и на подступах к нему, — отметил он.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские войска освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике. По информации Минобороны РФ, эту задачу успешно выполнили подразделения, входящие в состав «Южной» группировки.

До этого военэксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя. По его словам, российские подразделения развивают успешное наступление на северо-запад, запад и юго-запад от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.