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08 июня 2026 в 11:51

США решили быть на вторых ролях в деле обороны Европы

Еврокомиссар Кубилюс: США уступят Европе главную роль в обороне континента

Андрюс Кубилюс Андрюс Кубилюс Фото: Diego S/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США уведомили европейских партнеров, что перейдут на вспомогательные позиции в обороне Европы, но сохранят свой «ядерный зонтик» над континентом, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС на Кипре. Американская сторона предложила Европе взять на себя главную роль в обеспечении обычной, неядерной обороны, передает Reuters.

Американцы сказали нам взять на себя главную роль в обеспечении обычной, неядерной обороны Европы. Они готовы продолжать играть вспомогательную роль в Европе, и они также обещают нам свой «ядерный зонтик», — сказал Кубилюс.

Отвечая на вопрос об усилении собственных ядерных возможностей в Европе, он отметил, что ряд стран начинают обсуждать эту тему, но, с его точки зрения, основные усилия стоит направить на неядерную оборону. Европа особенно зависит от США в сферах космической разведки, тяжелых беспилотников, транспортной авиации и самолетов-дозаправщиков, пояснил еврокомиссар. Он призвал развивать общеевропейские военно-промышленные проекты, чтобы снизить эту зависимость.

Ранее сообщалось, что распоряжение американского лидера Дональда Трампа о передислокации 5 тыс. военнослужащих в Польшу привело в замешательство армейские круги США. Неразбериха возникла из-за того, что президентский приказ о переброске совпал по времени с отменой предыдущей плановой ротации, солдаты из которой как раз направлялись в ту же страну.

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