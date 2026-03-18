Воевавших за Россию иностранцев запретили выдворять из страны

Совфед одобрил законопроект, вводящий запрет на административное выдворение за пределы России иностранцев, проходивших военную службу в Вооруженных силах РФ. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Если санкция статьи предусматривает выдворение, теперь для этой категории лиц будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Кроме того, при нарушениях правил поведения на спортивных соревнованиях таким иностранным гражданам может грозить запрет на посещение матчей на срок от одного года до семи лет.

