Воевавших за Россию иностранцев запретили выдворять из страны

Совфед запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Совфед одобрил законопроект, вводящий запрет на административное выдворение за пределы России иностранцев, проходивших военную службу в Вооруженных силах РФ. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Если санкция статьи предусматривает выдворение, теперь для этой категории лиц будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Кроме того, при нарушениях правил поведения на спортивных соревнованиях таким иностранным гражданам может грозить запрет на посещение матчей на срок от одного года до семи лет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что западные лидеры хотят запретить въезд в Евросоюз участникам СВО из мести за собственное бессилие в противостоянии с Россией. По его словам, европейцы попытаются сами посетить Москву на фоне энергетического кризиса.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить стеклянные и глухие перегородки во время свиданий матерей с детьми младше 14 лет в следственных изоляторах. Он написал, что соответствующее предложение направлено в Минюст.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
