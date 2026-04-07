Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 17:14

Захарова ответила, к чему привело развитие космических технологий

Захарова: развитие космических технологий ведет к сотрудничеству

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Развитие космических технологий ведет к сотрудничеству, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, как освоение космоса влияет на дипломатические отношения между странами. По ее словам, современная дипломатия работает в том числе и по направлению космического международного права.

Мне кажется, что есть слово, которое может объединить и конкуренцию, и диалог. Это — сотрудничество. Это концепция, которую наша страна, выведя первого космонавта на орбиту, предложила всему мировому сообществу. Здесь есть место и для конкуренции, без которой вряд ли можно представить научные открытия, и для диалога. За все эти десятилетия от этого принципа наша страна не отошла, — заявила она.

Ранее ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, на борту которого находятся четыре астронавта, стартовала к Луне. Это первая пилотируемая миссия к спутнику Земли с 1972 года. Запуск был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде 1 апреля 2026 года в 18:35 по местному времени (01:35 мск).

Власть
Мария Захарова
МИД РФ
дипломаты
Александр Чеков
А. Чеков
Наталья Петрова
Н. Петрова
Степанида Королева
С. Королева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.