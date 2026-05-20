Захарова рассказала, как Писториус вернул Германию в прошлое Захарова: риторика Берлина вернулась в 1941 год

Германия вымарывает историческую вину в событиях XX века, а риторика Берлина вернулась на 85 лет назад, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, немецкие власти формируют образ «угрозы со стороны России», переписывая историю. Захарова напомнила, что Третий рейх вторгся в СССР, предварительно сформировав необоснованные обвинения.

На протяжении последних лет [глава МО ФРГ Борис] Писториус последовательно и кропотливо работает над формированием в немецком общественном сознании образа вечной «угрозы со стороны России». Для этого среди прочего и переписывается история. <...> Начав 22 июня 1941 года войну против СССР, Третий рейх тоже заявил, что готов принять вызов и выполнить свою миссию, обвинив СССР в антинемецкой подрывной деятельности, актах террора, саботажа и шпионажа, подготовке агрессии. Риторика Берлина вернулась на 85 лет назад, — высказалась она.

Ранее дипломат отметила, что Германии пора осознать провал своей антироссийской политики, проводимой с 2022 года. Немецким властям также стоит разъяснить населению, зачем экономику переводят на военные рельсы, добавила представитель МИД.

Также она подчеркнула, что расизм и ксенофобия среди «цивилизованных европейцев» достигли опасных масштабов. По данным дипломата, в странах Евросоюза фиксируются массовые нарушения прав мигрантов и беженцев. Евросоюз демонстрирует высокий уровень ненавистнической риторики, в том числе антисемитизма и исламофобии, добавила Захарова.