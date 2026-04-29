29 апреля 2026 в 09:52

Захарова указала властям Германии, что им следует объяснить своим гражданам

Захарова: Германии пора признать провал политики в отношении России с 2022 года

Фото: МИД РФ
Германии пора сделать вывод, что немецкая политика в отношении России с 2022 года провалилась, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, правительству ФРГ также следует объяснить своим гражданам, почему экономику переводят на военные рельсы.

Вы (Германия. — NEWS.ru) сделаете вывод, что ваша политика (в отношении России. — NEWS.ru) 2022 года, а потом еще и до этого, и 2014 года и ранее, что она провалилась, что она себя дискредитировала… принесла чудовищные результаты для самой Германии. Сделайте этот вывод и объясните, что вы ставите все это (экономику. — NEWS.ru) и переводите на военные рельсы милитаризма по таким-то <…> причинам, — отметила Захарова.

Ранее дипломат призвала Германию не вкладывать оставшиеся ресурсы в милитаризацию Украины, а сосредоточиться на проблематике общей безопасности в Европе. Так она прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках со стороны Киева ради вступления в Евросоюз.

До этого Захарова обращала внимание, что вызов российского посла в МИД ФРГ по поводу публикации Минобороны России списка европейских производителей беспилотников для Киева свидетельствует о страхе Берлина перед ответственностью за участие в преступлениях киевского режима. По ее словам, Москва неоднократно указывала Германии, что помощь Киеву деньгами и оружием превращает Берлин в непосредственного участника конфликта и спонсора террористов.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Германия
геополитика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе появится улица Жириновского
Украинский беспилотник рухнул в Казахстане
Трамп нашел менее рискованный способ насолить Ирану, чем бомбежка
В Курской области рассказали о полчищах сбитых БПЛА
Россиянин выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком в ванной
Финансист рассказал, куда лучше вложить средства на долгий срок
Пленный боец ВСУ рассказал, как украинцы наказывают сотрудников ТЦК
Появились новые подробности о задержании агента спецслужб Украины
В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке из-за недосмотра брата
Захарова указала властям Германии, что им следует объяснить своим гражданам
Мать эксплуатировала пятилетнюю дочь для создания контента для взрослых
ФСБ предотвратила теракт и покушение на силовика в Крыму
Россиянам раскрыли лайфхак по увеличению пенсии в два раза
Появились новые детали ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Жуткая авария с маршруткой в Астрахани покалечила восемь человек
ПВО и Черноморский флот уничтожили 23 дрона и три катера ВСУ
Швыдкой рассказал о подготовке «Интервидения» на фоне конфликта в Иране
«В Гренландии выдохнули»: Захарова высказалась о новом желании Трампа
Стали известны потери ВСУ после месяца боев за село в Сумской области
Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

