Захарова указала властям Германии, что им следует объяснить своим гражданам Захарова: Германии пора признать провал политики в отношении России с 2022 года

Германии пора сделать вывод, что немецкая политика в отношении России с 2022 года провалилась, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, правительству ФРГ также следует объяснить своим гражданам, почему экономику переводят на военные рельсы.

Вы (Германия. — NEWS.ru) сделаете вывод, что ваша политика (в отношении России. — NEWS.ru) 2022 года, а потом еще и до этого, и 2014 года и ранее, что она провалилась, что она себя дискредитировала… принесла чудовищные результаты для самой Германии. Сделайте этот вывод и объясните, что вы ставите все это (экономику. — NEWS.ru) и переводите на военные рельсы милитаризма по таким-то <…> причинам, — отметила Захарова.

Ранее дипломат призвала Германию не вкладывать оставшиеся ресурсы в милитаризацию Украины, а сосредоточиться на проблематике общей безопасности в Европе. Так она прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках со стороны Киева ради вступления в Евросоюз.

До этого Захарова обращала внимание, что вызов российского посла в МИД ФРГ по поводу публикации Минобороны России списка европейских производителей беспилотников для Киева свидетельствует о страхе Берлина перед ответственностью за участие в преступлениях киевского режима. По ее словам, Москва неоднократно указывала Германии, что помощь Киеву деньгами и оружием превращает Берлин в непосредственного участника конфликта и спонсора террористов.