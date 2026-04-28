28 апреля 2026 в 18:18

«Как пушечное мясо»: Захарова дала один совет Мерцу

Захарова призвала ФРГ не вкладывать ресурсы в милитаризацию Украины

Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Германию не вкладывать оставшиеся ресурсы в милитаризацию Украины, а сосредоточиться на проблематике общей безопасности в Европе. Так она прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках со стороны Киева ради вступления в Евросоюз, передает корреспондент NEWS.ru.

[Германии стоит] не вкачивать в милитаризацию [Украины] последние ресурсы, не заниматься использованием граждан Украины просто как пушечного мяса и рассматривать как свои подручные инструменты. А вообще-то углубиться в проблематику, например, [европейской] безопасности, которая должна быть общей, неделимой и истинной, выхода ЕС, или Западной Европы, из кризиса, — указала дипломат.

По ее словам, немцев втянули в очередной эксперимент и в противостояние с Россией, где Украину используют как оружие. Захарова подчеркнула, что простых немцев никто не спрашивал, хотят ли они такого развития событий. В результате, по ее словам, политика Берлина привела к фактическому развалу немецкой промышленности, экономики, науки и предпринимательской среды.

Ранее Захарова обращала внимание, что вызов российского посла в МИД ФРГ по поводу публикации Минобороны России списка европейских производителей беспилотников для Киева свидетельствует о страхе Берлина перед ответственностью за участие в преступлениях киевского режима. По ее словам, Москва неоднократно указывала Германии, что помощь Киеву деньгами и оружием превращает Берлин в непосредственного участника конфликта и спонсора террористов.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

