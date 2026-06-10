Россиянка получила ранения при атаке ВСУ

Жительница Горловки ДНР получила ранения при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришелся по Центрально-Городскому району.

В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница, — отметил он.

Утром 10 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акваторию Черного моря.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в социальных сетях, что два подростка, 14 и 15 лет, пострадали от прицельного удара войск Украины в Лисичанске. Юноши, которые вечером катались на велосипедах, были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.