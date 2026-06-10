Пик аномальной жары в Москве: как выжить, сколько градусов будет 10 июня

Пик аномальной жары в Москве: как выжить, сколько градусов будет 10 июня

Москва приближается к рекорду температуры. Каков прогноз на 10 июня, будет ли выше +30 градусов, чего ждать на выходных?

Какая погода пришла в Москву к 10 июня, когда закончится пик жары

В Москву пришла мощнейшая тепловая волна, которая не оставит город в ближайшие трое суток, предупреждают синоптики. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что на некоторых метеостанциях мегаполиса (в Строгино и на Балчуге), температура воздуха превысила отметку +30 градусов. При этом до рекорда на базовой метеостанции ВДНХ пока далеко.

«Прогрев продолжается, Москва на пороге рекордной жары из-за теплого сектора циклона над Скандинавией. Ожидается переменная облачность без существенных осадков; на западе области во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При этом температура близка к суточному рекорду, который составляет +30 градусов и установлен в 1998 году. Температура воздуха в Москве — +29–31 градус, по области — +27–32. В четверг ближе к вечеру кратковременный дождь, гроза, ночью — +16–18, днем — +29–31 градус», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

Из-за жары в московском метро начали бесплатно раздавать воду. С 12:00 раздача пошла на станциях «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Выхино». С 14:00 до 17:00 будут предлагать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

МЧС ранее напомнило москвичам, что в жару необходимо пить больше воды, обязательно носить головной убор и солнцезащитные очки и знать, что симптомы теплового удара — это резкая слабость, головокружение, тошнота, жар, головная боль, спутанность сознания. Почувствовав недомогание, надо срочно идти в тень или прохладное помещение, ослабить одежду, смочить кожу и вызвать скорую.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прогноз погоды на выходные в Москве, когда придут дожди

Пик аномальной жары в Москве далеко не пройден, предупреждают синоптики: жаркая погода сохранится до выходных.

«В длинные выходные у нас сохранится жаркая погода. Прогноз очень категоричный. Несмотря на то, что в дневные часы местами будет дождь — от небольшого до умеренного, мы ожидаем, что 12–13 июня температура воздуха достигнет рекордных значений +29–31 градус», — сказала Позднякова.

По прогнозу Foreca, дожди при слабом ветре начнутся только вечером в пятницу. 13 июня в Москву придут обильные осадки (9,3 мм) с мощной грозой. Только после этого аномальная жара в столице начнет отступать: уже 14 июня температура упадет на 8–9 градусов, до +22 градусов.

На новой неделе продолжатся обильные дожди, возможны грозы. Пик ливня при +19 градусах обрушится на Москву 16 июня — в первой половине недели выпадет больше 26 мм осадков, треть месячной нормы за три дня.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда ждать сокрушительного ливня

Санкт-Петербург находится в холодном тылу циклона, однако температурный фон в Северной столице остается высоким, отмечает Михаил Леус.

«10 июня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Уже не жарко, однако пока температурный фон останется на 1–2 градуса выше средних многолетних показателей. Температура воздуха — +21–23 градуса, в Ленобласти — до +26. Атмосферное давление будет расти. В четверг без существенных осадков, ночью — +11–13, днем — +20–22», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, «существенные» осадки придут в Петербург на выходных: за два дня под грохот грозы выпадет почти 27 мм осадков, почти половина месячной нормы. На новой неделе дожди продолжатся с меньшей силой, температура упадет до +17–19 градусов.

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