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10 июня 2026 в 15:24

Следователи установят обстоятельства атак ВСУ на Чебоксары и Севастополь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следователи установят обстоятельства атак ВСУ на Чебоксары и Севастополь, а также обстрелов в Самарской области, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, речь идет о ранении мирных жителей и повреждении здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали мирные жители и поврежден объект культурного наследия, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

Развожаев уточнил, что панорама практически уничтожена в результате удара ВСУ. Однако, по его словам, любая попытка сломить город всегда заканчивается поражением врагов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Чебоксарам, используя ракеты «Фламинго», запущенные из районов Сумской и Харьковской областей. По его словам, дальность этих боеприпасов ограничена, а сами пуски, вероятно, производились на ходу для обеспечения высокой мобильности установок.

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