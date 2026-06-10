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10 июня 2026 в 16:27

Путин высказался о выполнении соцобязательств в России

Путин: Россия выполняет соцобязательства и вводит новые меры поддержки семей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства назвал укрепление благополучия семей с детьми одним из ключевых вопросов повестки, передает пресс-служба Кремля.

В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми. Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки, — сказал глава государства.

Ранее президент заявил, что более 5,75 млн детей по всей стране смогут полноценно провести текущие летние каникулы в санаториях или загородных оздоровительных лагерях. Власти намерены и дальше увеличивать количество выделяемых мест для подрастающего поколения в отечественных учреждениях.

До этого Путин констатировал, что власти стремятся создать условия, при которых многодетных семей в стране будет становиться больше. На церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» глава государства отметил, что РФ последовательно выстраивает нацпроекты вокруг интересов семей с детьми.

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