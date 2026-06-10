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10 июня 2026 в 16:03

Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату

Путин: заявление на новую налоговую выплату подали около 1,5 млн человек

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Порядка 1,5 млн человек подали заявления на новую налоговую выплату, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Опция доступна с 1 июня.

На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратились порядка 1,5 млн человек. <...> Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей, уточнил президент.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Мария Дробот заявила, что многодетные семьи должны получить беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

Также первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким предложила ввести в России материнскую зарплату не ниже МРОТ, размер которого составляет 27 093 рубля. По ее словам, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который нуждается в государственной поддержке.

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