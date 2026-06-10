Путин поручил надежно защитить детские лагеря и здравницы летом

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о восстановлении инвестиционной активности призвал в период летних каникул надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Глава государства подчеркнул, что здесь необходимо действовать с максимальной ответственностью, передает пресс-служба Кремля.

В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа и прошу на все ее аспекты обратить особое внимание, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что более 5,75 млн детей по всей стране смогут полноценно провести текущие летние каникулы в санаториях или загородных оздоровительных лагерях. Власти намерены и дальше увеличивать количество выделяемых мест для подрастающего поколения в отечественных учреждениях.

Также Путин отметил, что санкции Европейского союза в отношении российских детских центров являются ни чем иным, как чушью. По его словам, рестрикции Евросоюза стали настоящим позором для их собственных авторов.