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10 июня 2026 в 16:23

Путин поручил надежно защитить детские лагеря и здравницы летом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания о восстановлении инвестиционной активности призвал в период летних каникул надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Глава государства подчеркнул, что здесь необходимо действовать с максимальной ответственностью, передает пресс-служба Кремля.

В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа и прошу на все ее аспекты обратить особое внимание, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что более 5,75 млн детей по всей стране смогут полноценно провести текущие летние каникулы в санаториях или загородных оздоровительных лагерях. Власти намерены и дальше увеличивать количество выделяемых мест для подрастающего поколения в отечественных учреждениях.

Также Путин отметил, что санкции Европейского союза в отношении российских детских центров являются ни чем иным, как чушью. По его словам, рестрикции Евросоюза стали настоящим позором для их собственных авторов.

Власть
Владимир Путин
детские лагеря
каникулы
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