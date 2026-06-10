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10 июня 2026 в 16:39

Появились подробности убийства ребенка на Кубани

«КП-Кубань»: мать утопила ребенка после ссоры с супругом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На Кубани многодетная мать утопила ребенка после ссоры с мужем, сообщает «КП-Кубань». В семье воспитывались еще двое детей, которых женщина также привела к реке, однако старшим удалось вырваться и сбежать от матери. После гибели женщины и ее сына было возбуждено уголовное дело.

Она узнала об измене мужа. И, видимо, так хотела отомстить ему, — рассказала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что на Кубани обнаружили тела женщины и ее малолетнего сына. Инцидент произошел 7 июня на реке Ея. О случившемся сообщили в экстренные службы. Женщину и малыша искали всю ночь и обнаружили к утру 8 июня.

До этого сообщалось, что в Челябинске суд вынес приговор женщине, хранившей в диване тело пятилетней дочери. Ее подозревали в умышленном убийстве, но статью переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.

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