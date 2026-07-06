В Москве назвали главную цель НАТО Грушко: НАТО пытается добиться превосходства над Россией во всем

Целью НАТО ставится достижение абсолютного превосходства во всех операционных средах, включая землю, воду и воздух, рассказал в беседе с NEWS.ru замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, к этому также добавилось киберпространство и космос.

Если мы посмотрим на стратегические концепции Альянса, установки, которые определяют его деятельность на обозримую перспективу, то целью ставится достижение абсолютного превосходства во всех операционных средах: земля, вода, воздух. К ним натовцы добавили киберпространство и космос, — сказал Грушко.

Дипломат обратил внимание, что на Балтике и в Арктике зреет искусственно созданная конфронтация. Таким образом западные страны пытаются проецировать силу в направлении России, добиваться от нее уступок в военной, политической и экономической сферах, добавил он.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что главной задачей НАТО является создание угроз для России одновременно на западных и восточных границах. По его словам, РФ всегда уделяла серьезное внимание защите своих восточных рубежей. Он отметил, что активное строительство укрепрайонов на Курильских островах, в частности на Итурупе, ведется начиная с 2009–2010 годов.