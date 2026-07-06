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06 июля 2026 в 18:00

В МИД России раскрыли последствия ротации НАТО в Европе

Замглавы МИД России Грушко: ротация внутри НАТО приведет к европеизации Альянса

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Внутри НАТО идет определенная ротация, которая впоследствии поменяет баланс сил внутри структуры, заявил NEWS.ru заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, в ближайшее время стоит ожидать «европеизации» Североатлантического альянса.

Определенная ротация идет, будет меняться баланс. Если [президент США] Дональд Трамп заставит союзников платить по 5% от объема ВВП, то рано или поздно начнется процесс европеизации НАТО. Доля европейского компонента будет возрастать. Естественно, мы внимательно следим за программами перевооружения, которые принимаются практически во всех странах континента, — сказал Грушко.

Дипломат добавил, что в Европе понимают: стратегический интерес США обращен к Китаю как к главному стратегическому противнику. По его словам, европейцы исходят из того, что ответственность за обеспечение безопасности на континенте будет все больше перемещаться на их плечи.

Ранее стало известно об открытии в Эстонии командно-тактического центра НАТО под руководством Германии и Нидерландов. Этот корпус, как отметили в Минобороны ФРГ, будет отвечать за организацию и координацию военных учений, а также обеспечение безопасности в регионе. До сих пор эти функции выполнял аналогичный центр в Польше.

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