В МИД РФ оценили вероятность создания нового НАТО без США Замглавы МИД Грушко: США не выйдут из НАТО

НАТО вряд ли когда-то будет существовать без США, заявил NEWS.ru замглавы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что Североатлантический альянс рассматривается Западом как инструмент достижения глобального доминирования.

Вряд ли стоит исходить из того, что США из этой структуры выйдут. Вспомним изречение первого генерального секретаря Альянса, лорда Исмея: предназначение НАТО заключается в том, чтобы «держать США в Европе, Германию — под Европой, а Россию — вне Европы», — напомнил Грушко.

По словам дипломата, Евросоюз успел срастись с НАТО. При этом и Европа, и Штаты стараются за счет этого Блока защитить интересы «золотого миллиарда», подчеркнул он.

Ранее политолог Александр Перенджиев, напротив, выразил мнение о предполагаемом развале НАТО. По его словам, Североатлантический альянс вполне может прекратить свое существование, если перестанет получать необходимую поддержку от США. При этом судьба Блока вполне может оказаться под вопросом и в случае возможного большого конфликта с Россией, считает специалист.