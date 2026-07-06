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06 июля 2026 в 17:44

Умер академик РАН Владимир Окрепилов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский ученый академик РАН Владимир Окрепилов ушел из жизни 6 июля 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГПУ им. А. И. Герцена. Ему было 82 года.

Ушел из жизни выдающийся российский ученый академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов. Он долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и был руководителем центра качества образования вуза, — говорится в сообщении.

Окрепилов разработал научное направление «Экономика качества» и был соавтором стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. В РГПУ им. А. И. Герцена отметили, что его уход стал невосполнимой утратой. Ректор вуза Сергей Тарасов назвал Окрепилова наставником и вдохновителем, подчеркнув его вклад в поддержку молодых исследователей и развитие университетского сообщества.

Ранее в Институте геологии и природопользования ДВО РАН сообщили, что российский палеонтолог Юрий Болотский, который обнаружил первый в стране целый скелет динозавра, умер в Благовещенске в возрасте 68 лет. Свыше 40 лет Болотский занимался исследованиями мелового периода Восточной Азии.

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