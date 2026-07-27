Психолог объяснила, как ребенку без отца выстроить границы с ровесниками Психолог Гайнулина: фигуру отца в воспитании может заменить дедушка или дядя

Дедушка или дядя могут заменить отца в воспитании и помочь ребенку научиться отстаивать личные границы, заявила NEWS.ru семейный психолог Оксана Гайнулина. Для этого, по ее словам, в семье важно поддерживать атмосферу уважения, принятия и поддержки.

Многие мамы переживают: если папа отсутствует или участвует в жизни ребенка лишь эпизодически, сможет ли сын или дочь научиться защищать себя и отстаивать личные границы? Хорошая новость — сможет. Границы формируются прежде всего через опыт безопасных отношений со старшим поколением. Ребенок учится говорить «нет», когда его собственное «нет» уважают дома. Конечно, фигура отца может стать важным примером уверенного поведения, но заменить этот опыт способны и другие надежные взрослые: дедушка, дядя, тренер, педагог, — поделилась Гайнулина.

По ее словам, важно, чтобы ребенок наблюдал уважительное общение, умение спокойно отстаивать свои интересы и договариваться без агрессии. При этом, добавила психолог, не стоит решать за ребенка все его конфликты с ровесниками — лучше обсуждать эти ситуации. Специалист пояснила, что такие беседы развивают уверенность в себе гораздо сильнее, чем готовые советы.

Еще один важный момент: ребенок копирует не наши слова, а наше поведение. Если мама умеет спокойно говорить о своих желаниях, отказывается от того, что ей не подходит, и уважает чужие границы, ребенок ежедневно получает самый ценный урок. Таким образом, личные границы — это навык, который развивается постепенно. И атмосфера уважения, принятия и поддержки в семье оказывает на него гораздо большее влияние, чем наличие или отсутствие папы рядом, — заключила Гайнулина.

Ранее педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин предупредил, что чтение переписок подростка может ухудшить семейные отношения и отдалить ребенка. По его словам, такой контроль со стороны родителей допустим только для дошкольников и младшеклассников.