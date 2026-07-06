Соединенные Штаты сделали выбор в пользу эскалации гонки вооружений, прекратив добровольное соблюдение ключевых положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, в Вашингтоне сделали много громких заявлений на этот счет.

США отказались от работы над воплощением в жизнь нашей прагматичной инициативы о добровольном соблюдении центральных ограничений по договору о СНВ, который формально истек 6 февраля. По факту мы видели достаточно бравурные заявления в связи с «кончиной» данного договора, и, похоже, выбор делается в пользу гонки вооружений, — говорится в сообщении.

Ранее Рябков заявил, что каналы экстренной связи между Москвой и Вашингтоном продолжают работать. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от тех элементов прежней системы стратегической стабильности, которые еще сохранились, и считает их поддержание важным. По словам Рябкова, эти механизмы остаются действенными и играют существенную роль.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите G7 во Франции западные страны предприняли все усилия, чтобы похоронить дух Анкориджа. По мнению представителя Кремля, лидеры «Большой семерки» нацелены на то, чтобы кризис затянулся до последнего украинца.