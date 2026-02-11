«Неприятие Трампа»: Вэнс рассказал о переговорах с РФ по ДСНВ

Вашингтон продолжает переговоры с Москвой о заключении обновленной версии Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля 2026 года, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп «не приемлет ядерное распространение». Трансляцию вел C-Span.

Одной из отличительных черт внешней политики президента [Трампа] является его неприятие ядерного распространения. <...> ДСНВ является важной частью этого. Он изменится по сравнению с тем, каким он был, — сказал он.

Вэнс выразил уверенность, что администрация США добьется «хорошего результата». По его словам, благо американского народа заключается в ограничении распространения стратегических вооружений в мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает режим нераспространения ядерного оружия в качестве основы международной стабильности. Так он прокомментировал недавние заявления турецких официальных лиц относительно возможности получения Анкарой собственного ядерного арсенала.