11 февраля 2026 в 17:51

«Неприятие Трампа»: Вэнс рассказал о переговорах с РФ по ДСНВ

Вэнс: США ведут с Россией переговоры по обновленному ДСНВ

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон продолжает переговоры с Москвой о заключении обновленной версии Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истек 5 февраля 2026 года, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп «не приемлет ядерное распространение». Трансляцию вел C-Span.

Одной из отличительных черт внешней политики президента [Трампа] является его неприятие ядерного распространения. <...> ДСНВ является важной частью этого. Он изменится по сравнению с тем, каким он был, — сказал он.

Вэнс выразил уверенность, что администрация США добьется «хорошего результата». По его словам, благо американского народа заключается в ограничении распространения стратегических вооружений в мире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает режим нераспространения ядерного оружия в качестве основы международной стабильности. Так он прокомментировал недавние заявления турецких официальных лиц относительно возможности получения Анкарой собственного ядерного арсенала.

