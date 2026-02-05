Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 16:36

Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ

Песков: Россия готова к диалогу с США по ДСНВ при конструктивной реакции

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия открыта для диалога с США по вопросу о продлении ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Но, по его словам, Москва готова вести диалог только при наличии встречной конструктивной позиции. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог, — сказал он.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, указав на необходимость учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США, что президент Дональд Трамп впоследствии назвал идею хорошей.

Ранее Песков напомнил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений утратит свою силу в четверг, 5 февраля. По его словам, это произойдет по истечении суток. Представитель Кремля выражал сожаление по поводу завершения действия соглашения. Он подчеркнул, что Москва воспринимает эту ситуацию как негативную.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
США
ДСНВ
СНВ-3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовая авария на мосту перекрыла пять полос в Новосибирске
В эконом-классе «Аэрофлота» появилось обновленное меню
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.