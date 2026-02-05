Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ Песков: Россия готова к диалогу с США по ДСНВ при конструктивной реакции

Россия открыта для диалога с США по вопросу о продлении ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Но, по его словам, Москва готова вести диалог только при наличии встречной конструктивной позиции. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог, — сказал он.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов.

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, указав на необходимость учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США, что президент Дональд Трамп впоследствии назвал идею хорошей.

Ранее Песков напомнил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений утратит свою силу в четверг, 5 февраля. По его словам, это произойдет по истечении суток. Представитель Кремля выражал сожаление по поводу завершения действия соглашения. Он подчеркнул, что Москва воспринимает эту ситуацию как негативную.