В Кремле ответили на завершение действия ДСНВ Песков заявил о сожалении России в связи с завершением действия ДСНВ

Россия выражает сожаление в связи с завершением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва оценивает ситуацию негативно, передает РИА Новости.

Действие договора заканчивается, мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что США не ответили на предложение президента Владимира Путина о продлении ДСНВ. Данное обстоятельство будет учтено при формировании дальнейшей внешнеполитической стратегии страны.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что США не стремятся продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку хотят опередить Россию и Китай в этой гонке. По его словам, даже такие документы не гарантируют полного соблюдения их положений. Он подчеркнул, что в данной ситуации нет ничего положительного, но и не стоит сразу же поддаваться панике. По словам Колесника, отсутствие подписанного договора не предвещает неизбежности Третьей мировой войны.