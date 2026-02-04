Зимняя Олимпиада — 2026
В МИД России раскрыли реакцию США на предложение Путина по ДСНВ

МИД России: в США не отреагировали на предложение Путина по ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru
Соединенные Штаты не дали ответа на инициативу президента РФ Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в МИД России. В министерстве уточнили, что Москва учтет этот факт при определении дальнейшего политического курса.

С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении, — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что действие договора официально заканчивается 5 февраля. При этом Россия намерена действовать ответственно и взвешенно в области СНВ с учетом политики США и общей стратегической обстановки в мире.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что США выступают против продления ДСНВ из-за нежелания Китая присоединиться к соглашению. По его словам, причиной стало наращивание ядерного потенциала Пекином. Также парламентарий уточнял, что Вашингтон фактически не соблюдал договор последние несколько лет.

