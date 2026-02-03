Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 17:14

В Госдуме ответили, почему США могут выступать против продления ДСНВ

Депутат Журавлев: США против продления ДСНВ из-за отказа Китая присоединиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
США выступают против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за нежелания Китая присоединиться к соглашению, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, причиной является наращивание ядерного потенциала Пекином.

Москва выступает в роли миротворца, обещая придерживаться ДСНВ еще год в одностороннем порядке. Вашингтон же этот вопрос чаще всего увязывал с тем, чтобы включить в соглашение еще и Пекин, стремительно наступающий всем на пятки. В Китае наотрез отказываются, а значит, и Соединенные Штаты снова будут против продления. Насколько это снизит российскую обороноспособность — вопрос открытый. Сейчас Россия обладает оружием, которое способно стереть с лица планеты любую страну, да и полностью уничтожить всю планету, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что Договор о стратегических наступательных вооружениях является ключевым элементом международной системы ядерной безопасности. Однако, по словам депутата, Соединенные Штаты фактически не соблюдали его в последние годы.

Реальное число боеголовок, стоящих у США на боевом дежурстве, сейчас и определить сложно. Если учитывать договор, у России должно быть больше, а вот болтун [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) публично заявляет, что Штаты — крупнейшая в мире ядерная держава. Выходит, нарушили условия и наклепали себе первое место, — заключил Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай не поддерживает идею своего включения в новый договор по СНВ. По его словам, на данный момент ядерный потенциал КНР значительно уступает российскому и американскому.

