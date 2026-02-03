В Кремле сообщили об ответе Китая насчет участия в договоре по СНВ

Китай выступает против своего включения в новый возможный договор по СНВ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые передает ТАСС, ядерный потенциал КНР на данный момент несопоставим с российским и американским.

Вы знаете, что наши китайские друзья против этого, их ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США, — сказал он.

ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что предложение США продлить ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), остается в силе. Он подчеркнул, что срок соглашения еще не истек.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что отказ США от предложения не станет для России катастрофой. Тем не менее он подчеркнул, что Москва выступает за соблюдение всех установленных договором мер.