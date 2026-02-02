«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3 Медведев: предложение России США продлить ограничения по СНВ-3 остается в силе

Предложение США продлить ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), остается в силе, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что срок соглашения еще не истек.

Наше предложение, оно остается на столе, и даже договор (ДСНВ. — NEWS.ru) еще не истек, и если американская сторона захочет продлить, то это можно сделать, — сказал он.

ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре, указав на необходимость учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США, что президент Дональд Трамп впоследствии назвал хорошей идеей.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ США от предложения не станет для России катастрофой. Тем не менее он подчеркнул, что Москва выступает за соблюдение всех установленных договором мер.