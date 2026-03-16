16 марта 2026 в 17:09

«Он себя скомпрометировал»: Пономарев осудил тренера ЦСКА за драку

Пономарев: руководство ЦСКА сделает выводы после инцидента с участием Челестини

Фабио Челестини Фабио Челестини Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини здорово навредил своей репутации в ходе потасовки в конце матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики», считает экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. В разговоре с NEWS.ru ветеран назвал произошедшее ответной реакцией.

Это просто была ответная реакция. Челестини не понимает русский — что он там кричал на своем языке, черт его знает. Много разговаривал и лез драться? Это не его дело. Он себя очень здорово скомпрометировал. Мало того, что проиграл четыре игры [в РПЛ] подряд, так еще и это... Руководство определенно сделает выводы, — сказал Пономарев.

Матч между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. После финального свистка на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и тренеров. Конфликт начался после того, как главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны. Защитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул его, что спровоцировало драку, в которую вмешался Челестини. ЦСКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в РПЛ.

РПЛ
футбол
ЦСКА
Балтика
