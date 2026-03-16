Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 17:06

«Желтая болванка»: Бурляев жестко раскритиковал премию «Оскар»

«Желтая болванка»: Бурляев жестко раскритиковал премию «Оскар»

Джесси Бакли, обладательница премии за лучшую женскую роль в фильме «Гамнет», позирует в пресс-зале 98-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская кинопремия «Оскар» сегодня обесценилась и стала ярмаркой тщеславия, заявил народный артист России Николай Бурляев в беседе с ТАСС. По мнению актера, получать эту награду в современных условиях уже неприлично.

Собеседник признался, что давно перестал следить за церемониями вручения «Оскара». Он подчеркнул, что даже если бы его фильм оказался в числе номинантов, он отказался бы от участия в этом мероприятии.

Я бы отказался участвовать в этой ярмарке тщеславия, организации, которая предала все христианские ценности. По-прежнему все жаждут получить эту «желтую болванку», обесцененную абсолютно и которую получать-то уже неприлично, — сказал Бурляев.

98-я церемония вручения «Оскара» состоялась в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Имена номинантов были объявлены Американской киноакадемией 22 января.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что в этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду. В то же врем эксперт подчеркнул, что не до конца согласен с результатами.

Россия
Николай Бурляев
Оскар
кино
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.