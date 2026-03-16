Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»

В этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду.

Не стоит говорить о политизации премии, но, безусловно, есть какие-то тенденции. В этом году, видимо, тенденция на отход от стандартного голливудского мейнстрима, — рассказал Шнейдеров.

Кинокритик подчеркнул, что не до конца согласен с результатами. По его мнению, премии также должен был удостоиться российский режиссер‑аниматор Константин Бронзит с картиной «Три сестры» — он был номинирован на премию уже в третий раз.

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях.