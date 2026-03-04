В Госдуме назвали кинофильм, с которого начался распад СССР Депутат ГД Бурляев: распад советского кинематографа начался с «Интердевочки»

Фильм «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского запустил процесс распада советского кино, выразил мнение в интервью NEWS.ru кинорежиссер, актер и депутат Госдумы Николай Бурляев. Он уточнил, что именно после этой картины вместо прежних лирических героинь на экран хлынули персонажи с пониженной социальной ответственностью.

Режиссер «Интердевочки» Петр Ефимович Тодоровский — один из величайших наших кинотворцов — насколько я знаю, не хотел делать этот фильм. Но окружение ему говорило, попробуй, интересная же тема. Не знаю, задумывался ли он о смыслах [внутри картины], или ставил целью прорвать запретную тему и поговорить о том, о чем раньше не говорили. Это сложно сейчас понять, — отметил собеседник.

Бурляев напомнил, что лента вышла на экраны в 1989 году, это были первые годы перестройки. Авторы «перестрочной программы», по мнению собеседника, ставили целью разрушить в первую очередь нравственные идеалы советского человека.

Деградация нашей культуры началась с того момента, как объявили перестройку. Это было преступное деяние под руководством западных кураторов. В частности, советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси рекомендовала первым делом осуществлять работу через кинематограф и литературу, где героиней была женщина «пониженной социальной ответственности», — сообщил собеседник.

Ранее Бурляев выразил мнение, что обе части фильма «Чебурашка» не могут считаться качественными киноработами из-за отсутствия четких характеров персонажей. Парламентарий подчеркнул, что положительные герои должны присутствовать в кино обязательно, чтобы зрителям — а детям особенно — было на кого равняться.

Также он заявил о необходимости учредить на государственном уровне орган общественного контроля для кинематографа. Эта структура должна оценивать все киносценарии, которые планируются к кинопроизводству, отметил собеседник.